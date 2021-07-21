Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Foxconn и Nidec создадут совместное предприятие для выпуска тяговых электродвигателей

И всё ради освоения рынка электромобилей.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

К середине десятилетия Foxconn рассчитывает контролировать не менее 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, среди клиентов тайваньского гиганта уже фигурируют Geely, Byton и Fisker, а наладить выпуск машин для американского рынка компания рассчитывает либо на предприятии в Висконсине, либо в Мексике.

реклама

Ещё одним шагом к достижению цели, как отмечает Bloomberg, станет создание совместного предприятия Foxconn и крупнейшего производителя электродвигателей для жёстких дисков – японской компании Nidec. Совместное предприятие будет создано до конца года, штаб-квартира расположится на Тайване.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Своей целью совместное предприятие видит разработку, производство и продажу тяговых электродвигателей для транспортных средств и сопутствующих компонентов силовых установок. В Nidec сегмент электромобилей считают весьма перспективным, японская компания уже добилась определённых успехов в разработке специализированных электродвигателей. Компания намеревается вложить в это направление деятельности не менее $10 млрд, а также считает вполне вероятным появление на рынке электромобилей стоимостью не более $3000.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

foxconn электромобили nidec
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Foxconn и Nidec создадут совместное предприятие для выпуска тяговых электродвигателей
+
Основатель NVIDIA поблагодарил Америку за предоставленные возможности
7
Apple iPhone 12 Mini покинет рынок в следующем году
11
Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
12
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
133
Китайский разработчик процессоров Unisoc опять готовится к публичному размещению акций
1

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 33
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 55
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
120
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
94
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
30
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
55
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
1

Сейчас обсуждают

STEPS
12:29
Да 2004-2005 годы не вернуть,когда интел по тв рекламу пускал и все дружно ломились за дорогим менее мощным интелом,привыкай,судя по всему интелу ещё долго плестись в хвосте.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
LoL
12:29
То есть ты думаешь, что на ядро ниже чем х2 от сандалия?)) Прогресс.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
ATHLON
12:28
Жидкость китайская, контрафактная, скоропортящаяся...
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
N1ghtwish
12:27
Репченко, ты головой пробовал думать, или ты в нее только ешь? Берешь оверпрайс проц со встроенной графикой, которой, кстати, в 5800x нет, когда есть более дешевая копия. 5800x пришлось еще и ОЕМ верс...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Антон вырезай его
12:26
да были времена, думал брать ее или 2060, взял 2060 тогда.
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Антон вырезай его
12:25
бред какой то у меня на ультра без длсс в 2к рдр2 60 стабильных кадров выдавал пол года назад. с длсс сейчас будет еще больше
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
nonses84
12:24
Тявканье ваше , моя лиш правда с прошлого года, или все тесты и обсуждения на форумах за год писали об обратном? Я лишь сократил всё это в своем комментарии.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Антон вырезай его
12:24
самая дешевая была 24 т.р. я знаю, я брал на пике низкой цены
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
ATHLON
12:23
VA топ для потребления контента, кино, игры, а не создания. Из-за многих факторов, и структуры сабпикселей, и плохой светопроницаемости пикселя, и неточной цветопередачи, из-за плохих углов обзора. Но...
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Антон вырезай его
12:23
25-30к ей цена, 20к это уж совсем фантастика
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем