К середине десятилетия Foxconn рассчитывает контролировать не менее 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, среди клиентов тайваньского гиганта уже фигурируют Geely, Byton и Fisker, а наладить выпуск машин для американского рынка компания рассчитывает либо на предприятии в Висконсине, либо в Мексике.

реклама

Ещё одним шагом к достижению цели, как отмечает Bloomberg, станет создание совместного предприятия Foxconn и крупнейшего производителя электродвигателей для жёстких дисков – японской компании Nidec. Совместное предприятие будет создано до конца года, штаб-квартира расположится на Тайване.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Своей целью совместное предприятие видит разработку, производство и продажу тяговых электродвигателей для транспортных средств и сопутствующих компонентов силовых установок. В Nidec сегмент электромобилей считают весьма перспективным, японская компания уже добилась определённых успехов в разработке специализированных электродвигателей. Компания намеревается вложить в это направление деятельности не менее $10 млрд, а также считает вполне вероятным появление на рынке электромобилей стоимостью не более $3000.