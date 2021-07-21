Foxconn и Nidec создадут совместное предприятие для выпуска тяговых электродвигателей
К середине десятилетия Foxconn рассчитывает контролировать не менее 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, среди клиентов тайваньского гиганта уже фигурируют Geely, Byton и Fisker, а наладить выпуск машин для американского рынка компания рассчитывает либо на предприятии в Висконсине, либо в Мексике.
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Ещё одним шагом к достижению цели, как отмечает Bloomberg, станет создание совместного предприятия Foxconn и крупнейшего производителя электродвигателей для жёстких дисков – японской компании Nidec. Совместное предприятие будет создано до конца года, штаб-квартира расположится на Тайване.
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Своей целью совместное предприятие видит разработку, производство и продажу тяговых электродвигателей для транспортных средств и сопутствующих компонентов силовых установок. В Nidec сегмент электромобилей считают весьма перспективным, японская компания уже добилась определённых успехов в разработке специализированных электродвигателей. Компания намеревается вложить в это направление деятельности не менее $10 млрд, а также считает вполне вероятным появление на рынке электромобилей стоимостью не более $3000.
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