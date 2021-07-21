На страницах корпоративного блога NVIDIA повествуется о получении основателем компании очередной отраслевой награды. Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) был отмечен за свои заслуги в инженерных дисциплинах среди иммигрантов в США азиатского происхождения. Напомним, сам Хуан вместе с родителями покинул родной Тайвань в раннем детстве, и вся его сознательная жизнь проходит в США.

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Источник изображения: NVIDIA

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Основатель NVIDIA счёл уместным поблагодарить Америку за предоставленные ему возможности, а также выразил надежду, что последующие поколения азиатских иммигрантов не будут обделены подобными шансами проявить себя. Иммигранты азиатского происхождения, как и многие другие, сделали огромный вклад в развитие страны, по словам Дженсена Хуана. Говоря о статусе представителя инженерной профессии, основатель NVIDIA подчеркнул, что никогда ещё быть инженером не было так волнительно, как в настоящее время.