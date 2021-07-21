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Apple iPhone 12 Mini покинет рынок в следующем году

Эксперимент не удался, все озабочены размером.
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Ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные осведомлённые источники подтвердил намерения Apple в первой половине следующего года выпустить iPhone SE нового поколения с поддержкой сетей 5G. Аппарату достанется процессор A15 от выпускаемых этой осенью смартфонов Apple и модем Qualcomm X60, а вот дисплей с размером диагонали 4,7 дюйма будет относиться к типу LCD, а не OLED.

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Источник изображения: Apple

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Одновременно будет признан провальным эксперимент по выпуску iPhone 12 Mini, пытавшегося сочетать прогрессивную начинку с компактным размером дисплея (5,4 дюйма). Объёмы заказов на эту модель непрерывно сокращаются, а в будущем году в этой ценовой нише расположится одна из версий iPhone Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем. Всего ассортимент осеннего обновления линейки iPhone в 2022 году будет насчитывать четыре модели, поровну распределяемые между типоразмерами 6,1 и 6,7 дюйма. По итогам текущего года Apple рассчитывает реализовать около 230 млн смартфонов всех актуальных поколений, из них примерно 95 млн штук придутся на новую линейку, представляемую в сентябре.

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