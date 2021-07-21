Ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные осведомлённые источники подтвердил намерения Apple в первой половине следующего года выпустить iPhone SE нового поколения с поддержкой сетей 5G. Аппарату достанется процессор A15 от выпускаемых этой осенью смартфонов Apple и модем Qualcomm X60, а вот дисплей с размером диагонали 4,7 дюйма будет относиться к типу LCD, а не OLED.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Apple

реклама

Одновременно будет признан провальным эксперимент по выпуску iPhone 12 Mini, пытавшегося сочетать прогрессивную начинку с компактным размером дисплея (5,4 дюйма). Объёмы заказов на эту модель непрерывно сокращаются, а в будущем году в этой ценовой нише расположится одна из версий iPhone Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем. Всего ассортимент осеннего обновления линейки iPhone в 2022 году будет насчитывать четыре модели, поровну распределяемые между типоразмерами 6,1 и 6,7 дюйма. По итогам текущего года Apple рассчитывает реализовать около 230 млн смартфонов всех актуальных поколений, из них примерно 95 млн штук придутся на новую линейку, представляемую в сентябре.