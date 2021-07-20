Китайский холдинг Tsinghua Unigroup связан с одноимённым Университетом Цинхуа, выпускником которого является нынешний глава китайского государства, а потому ряд проектов этого конгломерата имеет государственную важность для КНР. Достаточно вспомнить, что под крылом холдинга вырос производитель твердотельной памяти YMTC, который сейчас небезуспешно пытается конкурировать с мировыми лидерами по срокам внедрения микросхем 3D NAND с более сложной пространственной компоновкой.

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Ещё одно детище Tsinghua – компания Unisoc, специализирующаяся на разработке мобильных процессоров, по данным Nikkei Asian Review, начала готовиться к «самостоятельному плаванию». Для этого на пакет из 35,2% акций Unisoc, принадлежащих Tsinghua, сейчас ищутся потенциальные покупатели. Считается, что компания сможет выручить за эти ценные бумаги около $3,1 млрд, и материнскому холдингу они очень пригодятся для погашения долгов, которые вот-вот станут причиной банкротства Tsinghua Unigroup.

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Источник изображения: Android Authority

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Представители Unisoc пытаются всячески дистанцироваться от проблемного холдинга, попутно готовя публичное размещение акций, на которое компания рассчитывает ещё с 2018 года. По данным источника, основной проблемой Unisoc сейчас является утечка кадров. Пессимисты считают, что капитализация разработчика не сможет превысить $4,6 млрд, оптимисты претендуют на $8,5 млрд. Примечательно, что среди акционеров компании есть и Intel – некоторое время назад она помогала китайским партнёрам создавать процессоры со встроенными модемами.