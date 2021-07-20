Третий квартал принесёт тайваньским контрактным производителям рекордную выручку
На квартальном отчётном мероприятии руководство TSMC заявило, что ожидает в третьем квартале последовательного увеличения выручки на 11% до диапазона от $14,6 до $14,9 млрд. Издание DigiTimes добавляет, что третий квартал должен стать рекордным по величине выручки не только для TSMC, но и для других тайваньских контрактных производителей чипов: UMC, VIS и PSMC.
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Причиной подобной динамики, как можно догадаться, является сохраняющийся высокий спрос на полупроводниковые компоненты. Автомобильный сегмент страдает от дефицита чипов уже полгода, как минимум, останавливая производственные линии на несколько недель в ожидании необходимых компонентов. Остроту нехватки нужных комплектующих при производстве ноутбуков должно сгладить снижение спроса на так называемые «хромбуки» - образовательный сектор США и Японии закупил достаточное их количество, а другие страны подобные программы реализуют в ограниченных количествах.
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