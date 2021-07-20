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NVIDIA практикует смену маркировки одного и того же видеочипа

Об этом мы впервые узнали ещё в марте.
2
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Когда NVIDIA официально выводила на рынок последнее поколение ускорителей CMP для нужд майнеров, руководство компании не скрывало, что подобная продукция позволит снизить долю графических процессоров, которые не будут отгружены покупателям из-за несоответствия определённым критериям выходного контроля. О готовности компании менять целевое назначение игровых графических процессоров говорит один из участников обсуждения на страницах Reddit.

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Источник изображения: Reddit, CryptoMiningNS

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По его словам, у доставшегося ему экземпляра видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition маркировка видеочипа GA102 изменена с изначальной GA102-250-KD-A1 на GA102-300-A1. Как предполагает владелец, первоначально данный экземпляр графического процессора должен был использоваться для производства видеокарты на ступень ниже в модельном ряду, но в силу каких-то причин NVIDIA потом признала его годным для применения в составе GeForce RTX 3090. Считается, что графическим процессором GA102-250 должна была оснащаться GeForce RTX 3080 Ti. Это не первый подобный случай – смену маркировки частные владельцы GeForce RTX 3090 обнаруживали ещё в конце марта.

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Теги

nvidia ampere geforce rtx 3080 ti ga102 geforce rtx 3090 founders edition
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Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
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Сейчас обсуждают

warmuza
11:49
Даже если он сам прямо напишет статью о том, что все эти статьи = враньё, и написаны ради рекламных ссылок, контингент всё равно будет обсуждать и комментировать.
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Антон вырезай его
11:49
да все уже забыли про этот проходняк. кроме графена в игре ничего нет. и не будет. поляки всех поимели
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
Noble-Man
11:48
Так ты же сам "украл" новость с других ресурсов, как и 100% всех остальных "блогеров-новостников" здесь, разве нет?
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
GO!
11:47
Сражу скажу, чтобы вы тут не умничали. Никакой видеокарты, её продажи, 400 баксов - не было. Зюстухс постоянно виртуально что-то продает и покупает. Просто насладитесь рекламой замечательного магазина...
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Батон322
11:47
Перекупчик? Правда глаза режет?
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
Антон вырезай его
11:46
ну да ну да, посиди подожди, может через годик и купишь. а еще через 2 потенциал раскроется на 16 гб. в это время я не обламываясь: 1. откопал ее x2. 2. играю во все игры с длсс. а ты жди
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:46
зато они оп и интол переиграли выпустив 5600x. вдруг в видеокартах тоже так тузанут?
AMD может выпустить Radeon RX 6600/XT 11 августа по цене от 400 долларов
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:45
и кому они будут нужны за 60 тысяч рублей) если 3060 уже за 60к продается. а в августе еще цены упадут)
AMD может выпустить Radeon RX 6600/XT 11 августа по цене от 400 долларов
KirillBloger
11:45
еще даже не купил
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:44
но кстати ценник на них везде почти одинаковый нонсенс
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
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