NVIDIA практикует смену маркировки одного и того же видеочипа
Когда NVIDIA официально выводила на рынок последнее поколение ускорителей CMP для нужд майнеров, руководство компании не скрывало, что подобная продукция позволит снизить долю графических процессоров, которые не будут отгружены покупателям из-за несоответствия определённым критериям выходного контроля. О готовности компании менять целевое назначение игровых графических процессоров говорит один из участников обсуждения на страницах Reddit.
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По его словам, у доставшегося ему экземпляра видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition маркировка видеочипа GA102 изменена с изначальной GA102-250-KD-A1 на GA102-300-A1. Как предполагает владелец, первоначально данный экземпляр графического процессора должен был использоваться для производства видеокарты на ступень ниже в модельном ряду, но в силу каких-то причин NVIDIA потом признала его годным для применения в составе GeForce RTX 3090. Считается, что графическим процессором GA102-250 должна была оснащаться GeForce RTX 3080 Ti. Это не первый подобный случай – смену маркировки частные владельцы GeForce RTX 3090 обнаруживали ещё в конце марта.
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