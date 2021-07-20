Бывший глава Intel займётся венчурными инвестициями
Издание Forbes на этой неделе поделилось информацией о судьбе Роберта Суона (Robert Swan), который до февраля текущего года работал генеральным директором корпорации Intel, а перед этим выступал в роли финансового директора. Возглавить корпорацию ему пришлось, напомним, в результате длительных и безуспешных поисков преемника для Брайана Кржанича (Brian Krzanich), покинувшего пост генерального директора после скандала этического характера.
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Сообщается, что венчурный фонд Andreessen Horowitz принял Суона на работу в качестве операционного партнёра. В его задачи будет входит поиск перспективных молодых компаний для вложения средств фонда и работа с представителями зарождающегося бизнеса. Пост финансового директора Intel Суон занимал с 2016 года, до этого он работал в eBay на аналогичной должности. По словам представителей венчурного фонда, многие курируемые им компании уже имеют опыт взаимодействия с Робертом Суоном на протяжении нескольких лет. Совокупная стоимость активов фонда Andreessen Horowitz достигает $7,9 млрд.
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