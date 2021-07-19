Производителям игровых консолей не свойственно комментировать слухи об их продукции, тем удивительнее реакция Nintendo на недавние заявления экспертов, согласно которым выходящая на рынок в октябре новая версия Switch получила улучшений на $10, а продаваться будет по цене на $50 выше текущей.

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Источник изображения: Nintendo

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Японская компания сочла нужным заявить, что обновлённая игровая консоль Switch с дисплеем типа OLED не будет характеризоваться более высокой нормой прибыли, чем уже существующая. Nintendo также дала понять, что в обозримом будущем не собирается выпускать никаких других модификаций консоли, поскольку некоторые источники ожидали появления версии с обновлённым процессором. Возможно, компания просто не хочет, чтобы сторонние источники вводили инвесторов в заблуждение подобными слухами.