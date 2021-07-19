Nintendo отрицает, что будет зарабатывать на новой версии Switch больше
Производителям игровых консолей не свойственно комментировать слухи об их продукции, тем удивительнее реакция Nintendo на недавние заявления экспертов, согласно которым выходящая на рынок в октябре новая версия Switch получила улучшений на $10, а продаваться будет по цене на $50 выше текущей.
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Японская компания сочла нужным заявить, что обновлённая игровая консоль Switch с дисплеем типа OLED не будет характеризоваться более высокой нормой прибыли, чем уже существующая. Nintendo также дала понять, что в обозримом будущем не собирается выпускать никаких других модификаций консоли, поскольку некоторые источники ожидали появления версии с обновлённым процессором. Возможно, компания просто не хочет, чтобы сторонние источники вводили инвесторов в заблуждение подобными слухами.
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