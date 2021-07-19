К середине десятилетия Европа станет вторым по величине производителем батарей для электромобилей
Возможно, европейские власти пока не осознают в полной мере, какое влияние на экономику региона окажет принятое решение к 2035 году отказаться от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По информации DigiTimes, опирающейся на прогнозы отраслевых аналитиков, к середине десятилетия Европа сможет увеличить свою долю на рынке тяговых батарей с 7 до 13%, обойдя США и заняв второе место после Китая. Позициям КНР, кстати, в указанной перспективе мало что угрожает – доля мирового лидера сократится лишь с 76 до 73%.
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Зато в Европе к концу 2025 года будет функционировать не менее 38 предприятий по выпуску тяговых батарей, большинство из которых будет прямо или косвенно финансироваться местными автопроизводителями. Своё участие в насыщении местного рынка тяговых аккумуляторов примут как корейские, так и китайские производители, хотя немало среди них будет и европейских молодых компаний. Если к 2025 году в Европе будет выпускаться аккумуляторов совокупной ёмкостью 460 ГВт‧ч, то к 2030 году показатель вырастет до 1144 ГВт‧ч, покрывая потребность местного рынка на 90%.
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