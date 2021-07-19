Ресурс CNBC со ссылкой на данные исследования Кембриджского университета отмечает, что тенденция к снижению доли Китая на мировом рынке майнинговых мощностей наметилась ещё в 2020 году, до введения властями Поднебесной новых запретов на осуществление подобной деятельности.

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Источник изображения: HP Inc.

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По данным источника, до введения Китаем запретительных мер страна претендовала на 46% вычислительных мощностей, используемых майнерами. В сентябре 2019 года эта доля достигала 75,5%, поэтому налицо явное ослабление позиций КНР в качестве крупнейшего пристанища майнеров. В ближайшее время США в этом смысле рискует вырваться в лидеры, поскольку уже сейчас занимает второе место с 17%, а по сравнению с сентябрём прошлого года вычислительная мощность майнинговых систем на территории США выросла в два с половиной раза.

По прогнозам экспертов, сейчас примерно 500 тысяч майнинговых установок пытаются мигрировать из Китая в США. Если им это удастся, то к концу 2022 года на долю Серверной Америки будет приходиться до 40% майнингового потенциала. Успеху США в этом контексте, если так можно выразиться, способствовал приток правительственных средств, которые выделялись гражданам и предпринимателям в условиях пандемии. Получатели субсидий искали способ вложиться в доходный бизнес, и майнинг многим из них показался подходящей целью. Стоимость электроэнергии в США по мере развития альтернативной энергетики может снизиться, даже если это будет происходить за счёт субсидий, что станет дополнительным стимулом для развития майнинговой инфраструктуры.