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В Китае тысячу долларов можно обменять на инженерный образец Intel Alder Lake-S

До анонса ещё несколько месяцев, да и материнскую плату не найти.
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На страницах сайта VideoCardz притаилась новость о появлении на китайских торговых площадках предложений по продаже инженерных образцов процессоров Intel семейства Alder Lake-S, которые уже активно светят своими результатами тестирования в открытых источниках. За старший Core i9-12900K, например, придётся отдать более тысячи долларов США, и это будет предсерийный квалификационный образец.

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Источник изображения: VideoCardz, YuuKi_AnS

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Фотографии самих процессоров продавцами не демонстрируются, поскольку по маркировке достаточно просто вычислить их происхождение, а терять каналы поставок в результате действий Intel продавцам не хочется. Основная сложность для потенциального покупателя таких процессоров будет заключаться в поиске материнской платы с разъёмом LGA 1700, способной приютить процессоры семейства Alder Lake-S. Характеристики новинок уже хорошо изучены.

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intel alder lake-s lga 1700
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Дмитрий Гончаров
06:49
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SpeedT
06:48
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wwr222
06:47
Тупой аргумент и такая же тупая цена.Вот будут там рекомендованные цены,тогда и топи за немцев.
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
ATHLON
06:44
А я при 144Гц которые в некоторых моментах хуже чем 60Гц.
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Asmodeus
06:44
На 12ти нм будут делать? GLOBO даже 7 нм не освоил.
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Asmodeus
06:42
Денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения.
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ATHLON
06:42
Техномразь топ клоун)))
Собираю свой компьютер для будущих игр
Михаил
06:40
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Asmodeus
06:39
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Михаил
06:39
Интел просто втихоря так сказать подвинула цены. А продавцы в тихоря накинули цены типа на A8-9600, смех один и только. Просто я бы хотел знать того Аленя кто на этот процессор накинул две цены?
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