В Китае тысячу долларов можно обменять на инженерный образец Intel Alder Lake-S
На страницах сайта VideoCardz притаилась новость о появлении на китайских торговых площадках предложений по продаже инженерных образцов процессоров Intel семейства Alder Lake-S, которые уже активно светят своими результатами тестирования в открытых источниках. За старший Core i9-12900K, например, придётся отдать более тысячи долларов США, и это будет предсерийный квалификационный образец.
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Фотографии самих процессоров продавцами не демонстрируются, поскольку по маркировке достаточно просто вычислить их происхождение, а терять каналы поставок в результате действий Intel продавцам не хочется. Основная сложность для потенциального покупателя таких процессоров будет заключаться в поиске материнской платы с разъёмом LGA 1700, способной приютить процессоры семейства Alder Lake-S. Характеристики новинок уже хорошо изучены.
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