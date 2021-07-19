На страницах сайта VideoCardz притаилась новость о появлении на китайских торговых площадках предложений по продаже инженерных образцов процессоров Intel семейства Alder Lake-S, которые уже активно светят своими результатами тестирования в открытых источниках. За старший Core i9-12900K, например, придётся отдать более тысячи долларов США, и это будет предсерийный квалификационный образец.

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Источник изображения: VideoCardz, YuuKi_AnS

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Фотографии самих процессоров продавцами не демонстрируются, поскольку по маркировке достаточно просто вычислить их происхождение, а терять каналы поставок в результате действий Intel продавцам не хочется. Основная сложность для потенциального покупателя таких процессоров будет заключаться в поиске материнской платы с разъёмом LGA 1700, способной приютить процессоры семейства Alder Lake-S. Характеристики новинок уже хорошо изучены.