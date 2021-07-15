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Китайские технологические форумы начали наполняться информацией о процессорах Intel следующего поколения. Несколько дней назад появились данные о производительности квалификационных образцов Alder Lake-S в Cinebench R20. Они позволяют предположить, что 16-ядерный флагман Core i9-12900K сможет соперничать с Ryzen 9 5950X, несмотря на то, что 8 ядер в i9 энергоэффективные.

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Многие скептически относятся к энергоэффективным ядрам, но их производительность может быть на достаточно высоком уровне, как предполагали некоторые инсайдеры, сопоставимом с процессорами семейства Coffee Lake.

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Важным вопросом является энергоэффективность новых моделей. Во-первых, Intel применяет гетерогенную архитектуру с эффективными ядрами. Во-вторых, наконец-то настольные процессоры будут использовать 10-нм техпроцесс Enhanced SuperFin. Судя по представленной информации на китайской платформе Zhihu, пиковое энергопотребление станет немного меньше, чем у прошлых поколений. Уровень PL2 достигает 228 Вт, но в него теперь умещается больше ядер, хоть и не одинаково полезных.

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Опубликованы и другие спецификации квалификационных образцов Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, среди них пиковые частоты, которые, по предположению VideoCardz, не изменятся к выходу финальных версий процессоров, однако на 100-200 МГц надеяться можно, тем более неизвестно, к какой технологии ускорения относятся указанные частоты, их у Intel достаточно: Turbo boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost. Стоит отметить большой кэш 3-го уровня, 30 МБ у флагмана, и тут Intel пытается догнать AMD.