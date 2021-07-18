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Аналитики Citi считают, что Intel задержится и с анонсом 7-нм процессоров

Во всяком случае, в серверном сегменте.
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Наступило второе полугодие, и некоторых отраслевых экспертов это сподвигло подвести итоги первой половины текущего года. По данным аналитиков Citi, компания AMD ускорила увеличение своей доли в сегменте серверных процессоров. К концу следующего года она может укрепить свои позиции до 20%, что уже очень близко к историческому максимуму.

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Источник изображения: Getty Images

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В случае, если Intel не сможет вернуться к своевременному анонсу серверных процессоров новых поколений, AMD продолжит увеличивать свою долю рынка в этом сегменте. Авторы прогноза, например, не исключают вероятности задержки анонса 7-нм центральных процессоров Intel. Предполагается, что серверные процессоры Granite Rapids должны быть представлены в конце следующего года, а мобильные 7-нм процессоры Meteor Lake появятся не ранее первой половины 2023 года. Вполне вероятно, что и настольные процессоры одноимённого семейства появятся лишь в 2023 году, и этот сценарий пока считается оптимистичным.

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Арктур Пирожков
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Заглот, иди нaxyй.
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Rochnyak Yuriy
08:29
Нет
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:28
а ты не забыл что было с 3080ти и 3070ти которые вышли в мае ?))
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Rochnyak Yuriy
08:27
Поступят в продажу серии Super от Nvidia и обычные будут никому не нужны. Цены упадут так точно до рекомендованных.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:27
наоборот пусть не горят. если погорят они за новыми картами пойдут.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:26
ну за 15 месяцев крипта еще 10 раз упадет и выйдет что окупишься через 3 года тока.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:26
в германии она стоит 110к даже с пошлиной дешевле сильно
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:25
Чем чаще повторяют ложь тем быстрее поверят что это правда ))
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:24
Муйнинг сдулся бежим по 250к видюхи в сисилинке брать )))) скарееей
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
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