Наступило второе полугодие, и некоторых отраслевых экспертов это сподвигло подвести итоги первой половины текущего года. По данным аналитиков Citi, компания AMD ускорила увеличение своей доли в сегменте серверных процессоров. К концу следующего года она может укрепить свои позиции до 20%, что уже очень близко к историческому максимуму.

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Источник изображения: Getty Images

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В случае, если Intel не сможет вернуться к своевременному анонсу серверных процессоров новых поколений, AMD продолжит увеличивать свою долю рынка в этом сегменте. Авторы прогноза, например, не исключают вероятности задержки анонса 7-нм центральных процессоров Intel. Предполагается, что серверные процессоры Granite Rapids должны быть представлены в конце следующего года, а мобильные 7-нм процессоры Meteor Lake появятся не ранее первой половины 2023 года. Вполне вероятно, что и настольные процессоры одноимённого семейства появятся лишь в 2023 году, и этот сценарий пока считается оптимистичным.