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Автопилот Tesla теперь доступен и по подписке за $199 в месяц

Апгрейд бортового компьютера потребует ещё $1500.
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Некоторые водители электромобилей Tesla за рубежом используют эти машины на условиях аренды или лизинга, что делает нецелесообразным единовременное вложение средств в модернизацию программного обеспечения – эти деньги просто пропадут после смены электромобиля. Для этой категории клиентов Tesla уже несколько месяцев подряд обещает сделать доступной подписку на автопилот с ежемесячной оплатой, и на этой неделе агентство Reuters сообщило об этом историческом событии.

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Источник изображения: InsideEVs

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Пока функции продвинутой помощи водителю, входящие в комплекс FSD, доступны по подписке за $199 в месяц лишь некоторым клиентам Tesla на территории США, и они подразумевают наличие аппаратной базы версии 3.0. Бортовой компьютер электромобилей Tesla уже несколько лет подразумевает взаимозаменяемость между прошлыми и будущими версиями, поэтому владельцы старых экземпляров могут модернизировать аппаратную часть системы управления за $1500. Датчики и камеры при этом не меняются, а сам компьютер расположен за перчаточным ящиком под передней панелью салона, так что процедура замены не требует серьёзных усилий и квалификации.

Программный комплекс автопилота Tesla на условиях постоянного использования потребует от клиента единовременной выплаты в $10 000. Обновление ПО будет сделано «по воздуху», пользователю достаточно лишь оплатить процедуру в своей учётной записи в мобильном приложении Tesla. Опция подписки с ежемесячной оплатой будет удобна и тем, кто намеревается протестировать систему автопилота на протяжении нескольких месяцев, прежде чем принять решение о покупке для постоянного использования.

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Дмитрий Hfvfpfyjd
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наоборот пусть не горят. если погорят они за новыми картами пойдут.
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ну за 15 месяцев крипта еще 10 раз упадет и выйдет что окупишься через 3 года тока.
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Дмитрий Hfvfpfyjd
08:26
в германии она стоит 110к даже с пошлиной дешевле сильно
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Дмитрий Hfvfpfyjd
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