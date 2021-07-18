Эксперты Bernstein считают, что бизнес GlobalFoundries убыточен
Аналитическое сообщество восприняло новость о возможности покупки GlobalFoundries компанией Intel неоднозначно. У этой идеи нашлись как сторонники, так и противники. К числу последних можно отнести экспертов Bernstein, которые имеют основания полагать, что в последние годы бизнес GlobalFoundries приносит владельцам в лице Mubadala Investment преимущественно убытки.
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Intel, таким образом, придётся не только выложить $30 млрд за покупку активов компании, но и частично пожертвовать собственной совокупной прибылью. Специалисты Bernstein даже использовали этот довод, чтобы снизить прогноз по курсовой стоимости акций Intel до $43 при текущем курсе $55.
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