В огне не горит: GeForce RTX 2070 SUPER закономерно выжила в пожаре
Традиция немецкого энтузиаста Романа Хартунга, более известного как Der8auer, выкладывать свои видео по выходным уже не раз предотвращала кризис на сайтах, которые в противном случае склонны по три раза подряд писать о методах борьбы малазийской полиции с майнингом.
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В основе сюжета оказался визит Романа в представительство компании Caseking, где очередной участник проекта по реанимации старых компьютеров и их модернизации поделился с организаторами своим горем – системный блок пострадал в пожаре, и теперь владелец рассчитывает на помощь Caseking в его реанимации. Инспекция с привлечением Der8auer показала, что центральный процессор AMD Ryzen 7 2700X уцелел за счёт того, что был прикрыт корпусом водоблока со встроенной помпой.
Видеокарте MSI GeForce RTX 2070 SUPER повезло лишь отчасти, поскольку её массивная система охлаждения с тремя крупными вентиляторами всё же была повреждена пожаром, а вот сама печатная плата с расположенными на ней элементами смогла пережить это бедствие. С оборотной стороны она была прикрыта укрепляющей пластиной, которая проявила себя в новом качестве. В итоге, после очистки видеокарты и установки на неё оказавшегося под рукой резервуара для жидкого азота автору видео удалось вернуть её к жизни, пусть и с оговорками.
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