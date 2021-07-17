Криптовалютная выручка NVIDIA вполне может вырасти до $5 млрд в год
Не все инвесторы поддались «криптовалютному пессимизму» после массового исхода майнеров из Китая и падения курсов популярных криптовалют, некоторые из них считают, что специализированные ускорители CMP для майнинга будут регулярно приносить NVIDIA круглые суммы. Представители компании уже заявляли, что во втором квартале ожидают роста профильной выручки до $400 млн. Автор исходной публикации считает, что по итогам текущего года NVIDIA выручит от реализации продуктов серии CMP не менее $1,5 млрд.
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В дальнейшем, когда совокупная выручка NVIDIA будет расти по 20% в год, если рассматривать период до середины десятилетия, криптовалютная составляющая может увеличиться до $5 млрд в год. Это примерно столько же, сколько сейчас приносит в квартал весь бизнес компании. К тому же, в этой сумме не учитываются доходы, полученные от реализации игровых видеокарт, которые во многих случаях тоже приобретаются майнерами.
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