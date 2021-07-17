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Другое

Криптовалютная выручка NVIDIA вполне может вырасти до $5 млрд в год

Уже в этом году она достигнет $1,5 млрд.
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Не все инвесторы поддались «криптовалютному пессимизму» после массового исхода майнеров из Китая и падения курсов популярных криптовалют, некоторые из них считают, что специализированные ускорители CMP для майнинга будут регулярно приносить NVIDIA круглые суммы. Представители компании уже заявляли, что во втором квартале ожидают роста профильной выручки до $400 млн. Автор исходной публикации считает, что по итогам текущего года NVIDIA выручит от реализации продуктов серии CMP не менее $1,5 млрд.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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В дальнейшем, когда совокупная выручка NVIDIA будет расти по 20% в год, если рассматривать период до середины десятилетия, криптовалютная составляющая может увеличиться до $5 млрд в год. Это примерно столько же, сколько сейчас приносит в квартал весь бизнес компании. К тому же, в этой сумме не учитываются доходы, полученные от реализации игровых видеокарт, которые во многих случаях тоже приобретаются майнерами.

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Теги

nvidia финансы видеокарты майнинг
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Дмитрий Hfvfpfyjd
11:09
года через 2 тока можно будет перейти)) ща много косяков.
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Yurii
11:08
Нвидиа создаёт искусственный дефицит, чтобы цена оставалась завышенной. Так что Нвидиа поддерживает барыг а не геймеров. Следующая ревизия будет называться барыга эдишен.
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
Maximus Autismus
11:06
Желтая обезьяна волнуется и говорит, что делать чипы и вообще двигать прогресс белым людям не надо.
Основатель TSMC пояснил, что локализация производства чипов – это дорого и бессмысленно
Гарик Осинидзе
11:03
Выкладывая секретные документы на форуме War Thunder, привлекает внимание к картошке? Ты ку-ку?
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And_ers
10:59
Больше всего ржу с "ошибочно" ))
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And_ers
10:58
Ничего странного.Просто эта так сказать "служба" уже давно превратилась в ОПГ, самого широкого спектра деятельности - от крышевания проституток до отжима зерна и у фермеров.
Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
Vladislav Sabadash
10:57
Чушь, по опросу ясно, что человек возьмёт новую по адекватной цене 3050/3050ti, нежели майненную любую другую, даже если там был хороший надзор по температуре и даунвольту. Дело принципа.
Производители не хотят выпускать видеокарты до $200, а анонс GeForce RTX 3050 может задержаться
omoikane
10:53
Вся плакать не будет, остальные будут получать сверхприбыли. Пострадают потребители, а не полупроводниковая промышленность оставшаяся :D
Основатель TSMC пояснил, что локализация производства чипов – это дорого и бессмысленно
And_ers
10:50
К концу году выйдут первые видеокарты Интел, и хитрожопая куртка может потом хоть жопой жрать свои драгоценные чипы.
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
omoikane
10:50
С каких пор улитки стали картошкой? :D
Геймеру, разместившему на форуме War Thunder секретные данные танка Challenger2 грозит 14 лет тюрьмы
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