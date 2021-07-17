На уходящей неделе представители TSMC достаточно подробно рассказали о планах по расширению бизнеса в США, Китае и Японии. Стало известно, что строительство предприятия в штате Аризона уже началось, во второй половине следующего года готовые корпуса примут первое технологическое оборудование, а серийный выпуск 5-нм продукции здесь будет налажен с первого квартала 2024 года в количестве примерно 20 тысяч кремниевых пластин в месяц.

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Источник изображения: TSMC

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Не исключается и возможность дальнейшего расширения производства в штате Аризона – американские власти ранее давали понять, что рассчитывают на появление шести подобных предприятий TSMC в указанной местности. Когда представителей TSMC на отчётном мероприятии спросили, не рассчитывают ли они организовать в Аризоне упаковку и тестирование чипов собственными силами, они ответили отрицательно, сославшись на сложившуюся практику выполнения этих работ сторонними компаниями, иногда располагающими предприятиями в других странах.

Разумеется, это не означает, что TSMC будет отправлять все изготовленные в США чипы за пределы страны для тестирования и упаковки. Рядовыми изделиями в этом смысле могут заниматься партнёры компании, которые тоже построят предприятия в США. Другое дело, что взятый TSMC курс на развитие собственного бизнеса по трёхмерной компоновке микросхем в данном случае не будет подчиняться идее локализации производства в США. По крайней мере, так руководство относится к этой проблеме на данном этапе.