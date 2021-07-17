Основатель TSMC пояснил, что локализация производства чипов – это дорого и бессмысленно
Основавший TSMC Моррис Чан (Morris Chang) давно отошёл от дел компании, но на правах ветерана отрасли считает уместным периодически делиться своими соображениями о тенденциях её развития. Как отмечает Nikkei Asian Review, очередная возможность высказаться была предоставлена этому представителю Тайваня на международном мероприятии, проходившем в виртуальном формате.
реклама
реклама
Комментируя стремление США и Европы обеспечить себя полупроводниковыми компонентами локального производства, Моррис Чан заявил, что увлекаться данной тенденцией весьма опасно и опрометчиво. Годы пройдут, будут потрачены сотни миллиардов долларов, а на выходе стремящиеся к «полупроводниковой независимости» державы могут получить не самую современную и дорогую продукцию.
По его словам, безусловная локализация производства имеет смысл только в том случае, когда речь идёт о компонентах, от которых зависит национальная безопасность. Продукция гражданского назначения может производиться за рубежом, там, где это выгоднее экономически. За последние десятилетия, как отметил основатель TSMC, именно принцип свободной торговли способствовал развитию полупроводниковой отрасли. Если сейчас заменить его на доктрину «национального суверенитета», то технический прогресс в полупроводниковой сфере существенно замедлится.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила