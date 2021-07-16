Doogee назвала цену и дату старта продаж нового смартфона N40 Pro
Китайская компания Doogee недавно анонсировала новый смартфон. Он называется Doogee N40 Pro. Сегодня новинка обзавелась ценником и датой старта продаж. Модель представляет бюджетный ценовой сегмент. Купить Doogee N40 Pro можно будет начиная с 26 июля 2021 года.
В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 6380 мА*ч, но при этом толщина корпуса составляет менее 10 мм. Батарея поддерживает 24-ваттную быструю проводную подзарядку. Главной фишкой новинки является дизайн. В верхней части тыльной панели во всю её ширину установлена большая площадка основной камеры, а сам задник имитирует кожу. Разрешение основной камеры составляет 20 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп.
На фронтальной стороне Doogee N40 Pro расположен 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. В нём обосновалась камера для селфи на базе датчика изображения с 16-мегапиксельным разрешением. Для разблокировки устройства используется встроенный в кнопку питания на правом торце корпуса сканер отпечатков пальцев.
Под капотом смартфона установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60. Однокристальная система работает при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен внутренний накопитель вместимостью 128 ГБ с поддержкой расширения картой microSD до 256 ГБ.
Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 130 долларов. Однако, на старте продаж Doogee N40 Pro можно купить будет за 100 долларов. Купон на скидку в размере 30 долларов получат первые 50 покупателей. Следующим 150 пользователям будет предложена скидка на 20 долларов. Ещё 300 покупателей смогут сэкономить 10 долларов. Специальное предложение будет действовать с 26 по 28 июля 2021 года.
Кроме того, китайская компания разыграет пять смартфонов Doogee N40 Pro на официальном сайте. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке. Вместе с телефонами производитель разыгрывает пять смарт-часов Doogee CS2 Pro.
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