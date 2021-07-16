Во время квартального мероприятия TSMC руководство компании освежило в памяти общественности планы компании по строительству предприятия в штате Аризона. Во-первых, группа нанятых в США специалистов уже прибыла на Тайвань в конце апреля для прохождения обучения. Во-вторых, работы на строительной площадке в Аризоне уже начались, а первая партия оборудования будет завезена во второй половине следующего года.

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Источник изображения: TSMC

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Наконец, стало известно, что выпуск 5-нм продукции в США компания TSMC начнёт в первом квартале 2024 года. К тому моменту это будет самое продвинутое литографическое производство на территории страны. На первых порах объёмы производства продукции будут эквивалентны 20 тысячам кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц. TSMC вполне готова расширить свои производственные мощности в США сверх указанного уровня.

Уточнение по срокам начала выпуска 5-нм продукции силами TSMC на территории США имеет важное значение, поскольку на этой неделе стало известно, что Samsung рассчитывает к концу 2024 года начать в США выпуск 3-нм продукции. Как уже не раз отмечалось, по своим геометрическим характеристикам каждая ступень техпроцесса не может напрямую сопоставляться с той же технологией в исполнении конкурента, но пока «магия чисел» имеет влияние на инвесторов и клиентов, компании будут этим пользоваться.