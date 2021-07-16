К концу года доля выручки TSMC от реализации 5-нм продукции достигнет 20%
Квартальный отчёт TSMC ещё вчера позволил выяснить, что по итогам второго квартала доля выручки от реализации 5-нм продукции достигла 18%. Это достаточно «молодой» техпроцесс, и на отчётной конференции TSMC дала понять, что рассчитывает на его дальнейшую экспансию. По итогам всего 2021 года, как считают руководители компании, доля выручки от реализации 5-нм продукции должна достичь 20%.
реклама
реклама
Опытное производство 4-нм продукции начнётся в этом году, массовое – уже в следующем. Этот техпроцесс позволит использовать средства проектирования, пригодные для 5-нм технологии, что снизит затраты на миграцию. Спрос на 5-нм технологию, по мнению представителей TSMC, будет расти на протяжении ближайших нескольких лет, двигать его будут не только высокопроизводительные процессоры, но и мобильные.
Подготовка к внедрению 3-нм технологии тоже идёт полным ходом. Опытное производство стартует ещё в этом году, а серийное – во второй половине следующего. За первый год своего присутствия на рынке 3-нм техпроцесс TSMC должен привлечь большее количество клиентов, чем 5-нм техпроцесс на сопоставимом этапе жизненного цикла. Напомним, что слухи приписывают Intel стремление стать одним из крупнейших клиентов TSMC на получение 3-нм продукции, и тайваньская компания ради этого даже якобы решила расширить производственные мощности профильного назначения.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила