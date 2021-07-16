Квартальный отчёт TSMC ещё вчера позволил выяснить, что по итогам второго квартала доля выручки от реализации 5-нм продукции достигла 18%. Это достаточно «молодой» техпроцесс, и на отчётной конференции TSMC дала понять, что рассчитывает на его дальнейшую экспансию. По итогам всего 2021 года, как считают руководители компании, доля выручки от реализации 5-нм продукции должна достичь 20%.

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Источник изображения: TSMC

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Опытное производство 4-нм продукции начнётся в этом году, массовое – уже в следующем. Этот техпроцесс позволит использовать средства проектирования, пригодные для 5-нм технологии, что снизит затраты на миграцию. Спрос на 5-нм технологию, по мнению представителей TSMC, будет расти на протяжении ближайших нескольких лет, двигать его будут не только высокопроизводительные процессоры, но и мобильные.

Подготовка к внедрению 3-нм технологии тоже идёт полным ходом. Опытное производство стартует ещё в этом году, а серийное – во второй половине следующего. За первый год своего присутствия на рынке 3-нм техпроцесс TSMC должен привлечь большее количество клиентов, чем 5-нм техпроцесс на сопоставимом этапе жизненного цикла. Напомним, что слухи приписывают Intel стремление стать одним из крупнейших клиентов TSMC на получение 3-нм продукции, и тайваньская компания ради этого даже якобы решила расширить производственные мощности профильного назначения.