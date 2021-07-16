Предприятие по контрактному производству чипов на территории штата Техас в феврале печально прославилось тем, что было вынуждено приостановить работу из-за погодных аномалий и сбоев в энергосистеме штата. Как отмечает Bloomberg, новое предприятие Samsung на территории США тоже может расположиться в Техасе, но не в Остине, а в округе Уильямсон, который пытается привлечь южнокорейского инвестора налоговыми льготами.

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Источник изображения: Samsung

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Ожидается, что новое предприятие расположится на участке площадью 56 га, инвестиции за первые десять лет его работы достигнут $17 млрд, а количество вновь созданных рабочих мест приблизится к 1800. Если компании удастся согласовать проект с местными властями, то строительство начнётся в первом квартале следующего года, а работу предприятие начнёт в последнем квартале 2024 года. Со временем здесь будет налажен выпуск 3-нм изделий для местных заказчиков. Компания одновременно рассматривает площадки в Аризоне, штате Нью-Йорк и родной Южной Корее.