TSMC выступает гарантом мира на Тайване
Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на квартальном отчётном мероприятии призвал общественность не слишком опасаться возможности китайской военной агрессии в отношении Тайваня, на которую ссылаются многие сторонники локализации производства чипов в США и Европе.
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Как отмечает представитель TSMC, даже пандемия показала, насколько уязвимыми могут быть производство компонентов на Тайване и цепочки их поставок по всему миру. Ни одна страна мира, по словам Марка Лю, не заинтересована в нарушении условий производства чипов на Тайване, а потому ни о какой военной агрессии в отношении острова и речи быть не может. Сама TSMC сейчас контролирует более половины мирового рынка контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов, а в сфере передовой литографии 92% производства чипов сосредоточено на Тайване. В войне, которую гипотетический агрессор начнёт за Тайвань, просто не будет победителей.
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