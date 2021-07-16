Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на квартальном отчётном мероприятии призвал общественность не слишком опасаться возможности китайской военной агрессии в отношении Тайваня, на которую ссылаются многие сторонники локализации производства чипов в США и Европе.

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Источник изображения: TSMC

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Как отмечает представитель TSMC, даже пандемия показала, насколько уязвимыми могут быть производство компонентов на Тайване и цепочки их поставок по всему миру. Ни одна страна мира, по словам Марка Лю, не заинтересована в нарушении условий производства чипов на Тайване, а потому ни о какой военной агрессии в отношении острова и речи быть не может. Сама TSMC сейчас контролирует более половины мирового рынка контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов, а в сфере передовой литографии 92% производства чипов сосредоточено на Тайване. В войне, которую гипотетический агрессор начнёт за Тайвань, просто не будет победителей.