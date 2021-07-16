Деловое издание The Wall Street Journal не стесняется публиковать причудливые слухи, среди которых упоминаются переговоры Intel по покупке бизнеса GlobalFoundries за сумму около $30 млрд. Аналогичный объём инвестиций последняя из компаний рассчитывает привлечь в ходе публичного размещения акций, поэтому для неё переговоры с Intel являются своего рода «стратегической альтернативой».

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Источник изображения: The Wall Street Journal

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Представители GlobalFoundries факт ведения переговоров с Intel отрицают, но не будем забывать, что реальными владельцами бизнеса являются арабские инвесторы, которые в далёком 2008 году выкупили производственные предприятия AMD с целью создания крупного независимого контрактного производителя. AMD до сих пор получает от GlobalFoundries компоненты для своих процессоров и даже некоторые графические решения (скорее всего, узкоспециализированные), условия контракта простираются до 2024 года включительно, и только в этом году оборот достигнет $1,6 млрд.

По данным TrendForce, доля GlobalFoundries на мировом рынке контрактных услуг сейчас не превышает 7%, но сложившийся дефицит компонентов открыл у компании второе дыхание. Она не только готова вложить $4 млрд в расширение производства в Сингапуре, но и по итогам следующего года намеревается увеличить капитальные затраты в два раза. В силу понятных причин именно сотрудничество AMD с GlobalFoundries может стать главным препятствием на пути вероятной сделки с Intel. Процессорному гиганту активы компании нужны, скорее всего, для укрепления позиций в сегменте производства компонентов по зрелым технологиям. Кроме того, у GlobalFoundries есть предприятия в Германии, доставшиеся от AMD, а Intel выразила заинтересованность в организации локального выпуска чипов для сторонних заказчиков на территории Европы. Последние отказываются от использования самых дорогих и передовых техпроцессов, поэтому предприятия GlobalFoundries пригодились бы Intel в качестве альтернативы новому строительству.