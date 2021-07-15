В поле зрения представителей Reuters на квартальном отчётном мероприятии TSMC попали высказывания руководства компании по поводу расширения производственных мощностей за пределами Тайваня. В отношении планов на японском направлении конкретных подробностей пока нет, но ведутся переговоры с властями и клиентами, а в американском штате Аризона TSMC может не ограничиваться единственным предприятием. Во всяком случае, руководство TSMC намекнуло на вторую фазу расширения. Напомним, что предприятие в Аризоне должно начать работу в 2024 году, снабжая местных клиентов 5-нм изделиями, выпущенными по их заказу.

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Источник изображения: TSMC

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Власти США настаивают на том, что TSMC должна построить в Аризоне не менее шести предприятий, и размеры выделенного земельного участка позволяют это сделать, но представителей компании смущает разница в затратах на производство компонентов на территории Тайваня и за его пределами. TSMC рассчитывает, что власти заинтересованных стран помогут компании уменьшить разницу в себестоимости продукции за счёт целевых субсидий.

Не отказывается TSMC и от расширения производства в китайском Нанкине. Здесь сейчас действует предприятие Fab 16 по контрактному выпуску 28-нм продукции. Новые производственные линии добавятся здесь в следующем году, а к середине 2023 года предприятие сможет обрабатывать по 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Спрос на услуги TSMC в Китае очень высок, как отметили представители компании.