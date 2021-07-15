TSMC расширит производство компонентов на территории Китая
В поле зрения представителей Reuters на квартальном отчётном мероприятии TSMC попали высказывания руководства компании по поводу расширения производственных мощностей за пределами Тайваня. В отношении планов на японском направлении конкретных подробностей пока нет, но ведутся переговоры с властями и клиентами, а в американском штате Аризона TSMC может не ограничиваться единственным предприятием. Во всяком случае, руководство TSMC намекнуло на вторую фазу расширения. Напомним, что предприятие в Аризоне должно начать работу в 2024 году, снабжая местных клиентов 5-нм изделиями, выпущенными по их заказу.
реклама
реклама
Власти США настаивают на том, что TSMC должна построить в Аризоне не менее шести предприятий, и размеры выделенного земельного участка позволяют это сделать, но представителей компании смущает разница в затратах на производство компонентов на территории Тайваня и за его пределами. TSMC рассчитывает, что власти заинтересованных стран помогут компании уменьшить разницу в себестоимости продукции за счёт целевых субсидий.
Не отказывается TSMC и от расширения производства в китайском Нанкине. Здесь сейчас действует предприятие Fab 16 по контрактному выпуску 28-нм продукции. Новые производственные линии добавятся здесь в следующем году, а к середине 2023 года предприятие сможет обрабатывать по 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Спрос на услуги TSMC в Китае очень высок, как отметили представители компании.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила