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TSMC готовится к строительству предприятия в Японии, но окончательное решение не принято

Проект находится на стадии согласования.
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Как отмечает Bloomberg, руководству TSMC на квартальной отчётной конференции не удалось избежать вопросов о намерениях построить предприятие на территории Японии. Представители компании дали понять, что вопрос находится на стадии согласования, но окончательное решение до сих пор не принято.

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Источник изображения: TSMC

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Из ранних слухов известно, что TSMC планировала построить на территории Японии небольшое предприятие, которое использовало бы специализированные техпроцессы, востребованные местными клиентами – например, теми же автопроизводителями. Одновременно местный исследовательский центр компании расширил бы сотрудничество с японскими партнёрами, чтобы усовершенствовать собственные технологии TSMC по упаковке чипов. При наличии взаимной заинтересованности сторон в присутствии подразделений TSMC на территории Японии вопрос наверняка упирается в государственные субсидии, размер которых японские власти должны будут обсудить в ближайшее время.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc япония
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