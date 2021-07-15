Компания ASMedia сохраняет статус крупнейшего разработчика чипсетов для платформы AMD, поэтому в тексте новости про неё на страницах DigiTimes предсказуемо находится информация о продукции американского партнёра. В частности, отмечается, что успех платформы AMD на китайском рынке позволяет ASMedia увеличивать выручку.

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Источник изображения: DigiTimes

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В 2022 году проблем с доступом к производственным мощностям TSMC у ASMedia ожидаться не должно, поскольку компании уже заключили профильное соглашение. Увы, подобные преференции не обходятся бесплатно, поскольку уже во втором квартале TSMC повысила расценки на свои услуги. Квартальная отчётность компании показала, что норма прибыли во втором квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сразу на несколько процентных пунктов. Чтобы выправить ситуацию с доходностью бизнеса, TSMC будет вынуждена поднять цены на свои услуги. Капитальные затраты в этом году увеличатся до $30 млрд, эти инвестиции тоже нужно оправдывать.