Доля выручки TSMC от поставки 5-нм компонентов выросла с 14 до 18 %
Базовые отчётные показатели TSMC за второй квартал были обнародованы сегодня, после чего стало понятно, что компания действительно достигла рекордной выручки в $13,3 млрд, а в долларовом выражении она увеличилась на все 28%. По итогам года компания рассчитывает увеличить выручку на 20%, как минимум, а в третьем квартале последовательный прирост выручки составит 11%.
реклама
реклама
Доля 7-нм изделий в структуре выручки TSMC по-прежнему высока, но по сравнению с первым кварталом текущего года она сократилась с 35 до 31 %, а доля 5-нм изделий выросла с 14 до 18 %.
реклама
Отраслевое деление продемонстрировало уменьшение доли компонентов для смартфонов с 45 до 42 %, а вот компоненты для высокопроизводительных вычислений увеличили свою долю с 35 до 39 %. Как говорится, спасибо майнерам за это, хотя и центральные процессоры наверняка были востребованы во втором квартале. Выручка от реализации автомобильных компонентов TSMC выросла последовательно на 12%, но её доля всё равно не превышает 4% в общем объёме. Компания считает, что её клиенты почувствуют облегчение дефицита чипов в автомобильном сегменте уже в этом квартале, а вот целом по отрасли проблема нехватки компонентов сохранит актуальность и в 2022 году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила