Базовые отчётные показатели TSMC за второй квартал были обнародованы сегодня, после чего стало понятно, что компания действительно достигла рекордной выручки в $13,3 млрд, а в долларовом выражении она увеличилась на все 28%. По итогам года компания рассчитывает увеличить выручку на 20%, как минимум, а в третьем квартале последовательный прирост выручки составит 11%.

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Источник изображения: TSMC

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Доля 7-нм изделий в структуре выручки TSMC по-прежнему высока, но по сравнению с первым кварталом текущего года она сократилась с 35 до 31 %, а доля 5-нм изделий выросла с 14 до 18 %.

Источник изображения: TSMC

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Отраслевое деление продемонстрировало уменьшение доли компонентов для смартфонов с 45 до 42 %, а вот компоненты для высокопроизводительных вычислений увеличили свою долю с 35 до 39 %. Как говорится, спасибо майнерам за это, хотя и центральные процессоры наверняка были востребованы во втором квартале. Выручка от реализации автомобильных компонентов TSMC выросла последовательно на 12%, но её доля всё равно не превышает 4% в общем объёме. Компания считает, что её клиенты почувствуют облегчение дефицита чипов в автомобильном сегменте уже в этом квартале, а вот целом по отрасли проблема нехватки компонентов сохранит актуальность и в 2022 году.