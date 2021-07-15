Представители TSMC на квартальном отчётном мероприятии сегодня заявили, что в течение года компания увеличит объёмы выпуска микроконтроллеров на 60%, эффект от этих мер должен будет почувствоваться в автомобильном сегменте уже в текущем квартале, но для достижения поставленной цели компании пришлось перераспределить заказы с целью оптимизации использования производственных мощностей. Сайт DigiTimes счёл нужным добавить, что предприятия, использующие зрелые техпроцессы, будут работать с полной загрузкой до конца следующего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не секрет, что автомобильная отрасль охотно использует именно старые техпроцессы, поскольку это обеспечивает необходимый баланс затрат на производство разработанных заказчиками чипов. Для контрактных производителей содержание линий со старыми техпроцессами требует наличия определённой силы воли, поскольку по умолчанию они обычно стремятся переходить на более прогрессивную литографию, даже если её нельзя считать передовой по мировым меркам. Это противоречие и вызывает проблему с дефицитом, который сейчас наблюдается в автомобильной отрасли. Руководство Ford даже предложило переводить нужные концерну компоненты на более современную литографию, чтобы разорвать этот замкнутый круг – в таких условиях на увеличение затрат уже никто не обращает внимания.