Издание Business Korea на основе просочившегося в китайскую прессу слайда с мероприятия Samsung для клиентов делает вывод, что первым клиентом компании, использующим 3-нм техпроцесс, станет одно из подразделений корейского конгломерата. Сторонним заказчикам доступ к 3-нм технологии будет открыт лишь в 2023 году, когда техпроцесс уже достигнет второго поколения в своём развитии.

реклама

анонсы и реклама Дешевая 3070 Ti по цене 3060Ti -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде, дешевле нет -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов -120 000р на Gigabyte RTX 3090 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung RTX 3060 - лучшее предложение в Регарде <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Weibo, AnandTech

реклама

Представители Samsung утверждают, что первое поколение 3-нм техпроцесса по-прежнему планируется к внедрению в 2022 году, и даже не исключают его использования сторонними клиентами. Подобная неопределённость может быть обусловлена сложностью перехода на новую структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA), тогда как конкурирующая TSMC считает возможным в рамках своей версии 3-нм технологии сохранить использование традиционной структуры FinFET.