Клиенты Samsung получат доступ к 3-нм техпроцессу только в 2023 году
Издание Business Korea на основе просочившегося в китайскую прессу слайда с мероприятия Samsung для клиентов делает вывод, что первым клиентом компании, использующим 3-нм техпроцесс, станет одно из подразделений корейского конгломерата. Сторонним заказчикам доступ к 3-нм технологии будет открыт лишь в 2023 году, когда техпроцесс уже достигнет второго поколения в своём развитии.
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Представители Samsung утверждают, что первое поколение 3-нм техпроцесса по-прежнему планируется к внедрению в 2022 году, и даже не исключают его использования сторонними клиентами. Подобная неопределённость может быть обусловлена сложностью перехода на новую структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA), тогда как конкурирующая TSMC считает возможным в рамках своей версии 3-нм технологии сохранить использование традиционной структуры FinFET.
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