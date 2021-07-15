TSMC способна увеличить выручку на 19% по итогам второго квартала
Марафон квартальных отчётов на этой неделе откроет компания TSMC, снабжающая полупроводниковыми компонентами более половины разработчиков, не располагающих собственными производственными мощностями. На страницах сайта Barron’s уже появились прогнозы по величине прироста выручки TSMC, благо традиция публиковать ежемесячные отчёты о выручке позволяет точно определять размеры квартальной выручки.
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Эксперты сходятся во мнении, что во втором квартале TSMC увеличила выручку на 19% до $13,3 млрд, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Аналитиков Bernstein в некоторой степени волнует предстоящее снижение спроса на смартфоны и средства добычи криптовалюты, но в случае с TSMC поддержку выручке может оказать автомобильный сегмент, который пока очень далёк от насыщения. Главное, чтобы у компании хватило свободных производственных мощностей, ведь чипы для автомобилей выпускаются по зрелым техпроцессам на предприятиях, количество которых ограничено и не может быть увеличено в обозримой перспективе.
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