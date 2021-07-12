Doogee анонсировала смартфон N40 Pro с интересным дизайном
Китайская компания Doogee является одним из ведущих производителей защищённых смартфонов. Но сейчас она анонсировала «обычную» модель, которая может похвастаться интересным дизайном тыльной панели. Новинка называется Doogee N40 Pro.
Китайский производитель официально подтвердил, что смартфон появится в продаже в ближайшие несколько недель. Пользователи смогут купить Doogee N40 Pro в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ, а хранилище получит поддержку карт microSD на 256 ГБ.
Аппаратная платформа новинки строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P60. Чипсет имеет восемь ядер Cortex-A53 и Cortex-A73 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. За графику в однокристальной системе отвечает ускоритель Mali-G72 MP3.
В Doogee N40 Pro установлен дисплей формата HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и разрешением 720 x 1620 точек. Экран имеет размер 6,52 дюйма по диагонали и каплевидный вырез для фронталки на базе 16-мегапиксельного сенсора Samsung.
В верхней части тыльной панели во всю ширину установлена большая вставка, которая содержит площадку с оптическими модулями. В основной камере смартфона используется четыре датчика изображения. Главный модуль и сверхширокоугольный имеют разрешение 20 Мп и 8 Мп соответственно. Также используются сенсоры для макросъёмки и портретного режима.
За автономность Doogee N40 Pro отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6380 мА*ч. Время автономной работы составляет 24 часа в режиме обычного использования. Сенсор для сканирования отпечатка пальца расположен на правой грани корпуса. Покрытие тыльной панели имитирует кожу.
Купить Doogee N40 Pro можно будет в магазинах AliExpress, Bangood и Lazada. Стоимость смартфона китайская компания пока что не раскрывает. Учитывая наличие на борту процессора Helio P60, можно предположить, что новинка будет стоить недорого. В продаже она появится 26 июля 2021 года в расцветках Midnight Blue. Classic Black, Forest Green и Caramel Brown.
Кроме того, китайский производитель разыграет в день старта продаж пять смартфонов Doogee N40 Pro и пять умных часов CS2 Pro. Детальнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте компании из Поднебесной.
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