TSMC начнёт предлагать адаптированную версию 5-нм технологии в автомобильном сегменте
Дефицит полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли коснулся преимущественно примитивных изделий, выпускаемых по зрелым техпроцессам, поэтому спрос со стороны участников рынка на передовую литографию по-прежнему носит ограниченный характер. Как отмечает DigiTimes, это не мешает TSMC предложить клиентам из числа представителей автопрома новейший 5-нм техпроцесс в адаптированной версии.
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Уже в третьем квартале следующего года клиенты смогут получить первые 5-нм изделия для использования в автомобильном сегменте. Специализированный техпроцесс получил обозначение N5A. Компоненты для применения в автомобильных системах должны соответствовать высочайшим требованиям к надёжности, поэтому на сертификацию новых чипов у производителей обычно уходят годы. Mobileye уже наладила выпуск 7-нм чипов на конвейере TSMC, а компания Tesla получает от Samsung нейронные процессоры FSD собственной разработки, но они производятся по 14-нм технологии. Слухи приписывали Tesla стремление перевести их на 5-нм технологию производства, но опять же исключительно в сотрудничестве с Samsung.
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