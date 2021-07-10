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Intel предлагает превратить свой европейский проект в интернациональный с бюджетом в $100 млрд

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вскоре после своего вступления в должность заявил, что компания не только потратит $20 млрд на строительство двух новых предприятий в США, но и до конца текущего года определится с местом строительства предприятия в Европе, которое сосредоточится на контрактном производстве полупроводниковых компонентов. Когда, где оно появится, а также какой техпроцесс будет использовать – всё это пока остаётся загадкой, но издание Financial Times хотя бы поведало о нюансах переговоров, которые Гелсингер недавно провёл с главами европейских компаний, а также президентом Франции и премьер-министром Италии.

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Источник изображения: AP

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Как сообщает источник, представители Intel предлагают разделить сумму инвестиций в $20 млрд между несколькими европейскими странами, чтобы построить не менее двух предприятий и создать сопутствующую инфраструктуру. Например, обработкой кремниевых пластин могло бы заняться предприятие в одной стране, а упаковкой чипов и тестированием – другое предприятие в другой стране. Исследования и разработки тоже могут осуществляться рядом европейских стран сообща.

Если говорить непосредственно о строительной площадке, то Intel претендует на участок достаточной площади, чтобы разместить до восьми производственных корпусов. Участок должен находиться в регионе с развитой инфраструктурой и доступом к квалифицированным кадрам. В качестве кандидатов упоминаются Германия, Нидерланды, Франция и Бельгия. Итальянские СМИ сообщили, что у Гелсингера состоялись продуктивные переговоры с премьер-министром Марио Драги (Mario Draghi), и последний даже загорелся идеей инвестирования $100 млрд в профильный проект.

Впрочем, важно понимать, что эта сумма рассчитана Intel на десять лет – примерно столько длится жизненный цикл одного предприятия без его существенного технического перевооружения. Некоторые чиновники в Европе ставят цель к 2030 году наладить выпуск до 20% объёмов всех полупроводниковых компонентов на территории региона, а также освоить 2-нм технологию, но представители Intel дали понять, что никому не насаждают столь агрессивные цели, а пока пытаются выяснить, чего хотят местные клиенты.

Intel признаёт, что европейскому производству не удастся конкурировать с азиатским по цене продукции без государственных субсидий, но руководство компании сейчас ни у кого из стран Европы деньги напрямую не выпрашивает. В Ирландии у Intel уже несколько десятилетий функционирует производственный кластер, в его расширение компания намерена в ближайшие годы вложить $7 млрд, и наладить здесь выпуск 7-нм компонентов для собственных нужд. С выбором места и условий строительства контрактного предприятия компания готова определиться до конца текущего года.

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Теги

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