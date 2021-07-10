Прошлый квартал был ознаменован высказыванием финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) о возможности выделения выручки от реализации программного обеспечения и услуг в серверном сегменте в самостоятельную строчку квартальной отчётности при наличии подходящих для этого условий. Отраслевые аналитики с поразительным единодушием ухватились за эти слова, хотя представительница NVIDIA даже не намекнула, когда именно подобные преобразования станут возможны.

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Аналитики Truist Securities выразили уверенность, что профильная выручка NVIDIA начнёт расти уже в следующем календарном году, увеличив удельный доход на одну акцию компании на 6% до $18,13.

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Это позволяет авторам прогноза поднять целевой курс акций NVIDIA с $768 до $910, хотя сейчас они стоят не более $802. Многие аналитики убеждены, что в будущем серверные доходы NVIDIA если не превысят игровые, то хотя бы достигнут паритета с ними. Уже сейчас серверное и телекоммуникационное направление приносит компании до 40% всей выручки.