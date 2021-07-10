Уже в конце этого года могут появиться потребительские процессоры Alder Lake-S, которые компания Intel наделит гибридной компоновкой, сочетающей производительные и экономичные ядра. Первой «пробой пера» были процессоры Lakefield, которые объединяли четыре компактных ядра и одно более производительное, но недавно компания объявила о снятии их с производства. Некоторые источники считают, что причиной фиаско Lakefield стали не столько технологические сложности при производстве многослойного кристалла, сколько отсутствие программного обеспечения, позволяющего реализовать все преимущества такой архитектуры.

реклама

Некоторые тайваньские аналитики утверждают, что гибридная архитектура Intel пропишется и в серверном сегменте одновременно с выходом 7-нм процессоров Granite Rapids, которые могут сочетать большие и малые вычислительные ядра.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Компоновка Lakefield. Источник изображения: Intel

реклама

У этой идеи находятся свои противники, которые считают, что в серверном сегменте Intel не будет экспериментировать до такой степени, сохранив Granite Rapids в качестве процессоров только с «большими» ядрами, при этом предложив альтернативу в виде процессоров Sierra Forrest, использующих только «малые» ядра класса Atom. Клиенты сами смогут выбирать серверные процессоры, наиболее соответствующие типовым вычислительным задачам.