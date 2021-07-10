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Перспективы гибридной архитектуры Intel в серверном сегменте неоднозначны

Её представителями могут стать 7-нм процессоры Granite Rapids.
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Уже в конце этого года могут появиться потребительские процессоры Alder Lake-S, которые компания Intel наделит гибридной компоновкой, сочетающей производительные и экономичные ядра. Первой «пробой пера» были процессоры Lakefield, которые объединяли четыре компактных ядра и одно более производительное, но недавно компания объявила о снятии их с производства. Некоторые источники считают, что причиной фиаско Lakefield стали не столько технологические сложности при производстве многослойного кристалла, сколько отсутствие программного обеспечения, позволяющего реализовать все преимущества такой архитектуры.

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Некоторые тайваньские аналитики утверждают, что гибридная архитектура Intel пропишется и в серверном сегменте одновременно с выходом 7-нм процессоров Granite Rapids, которые могут сочетать большие и малые вычислительные ядра.

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Компоновка Lakefield. Источник изображения: Intel

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У этой идеи находятся свои противники, которые считают, что в серверном сегменте Intel не будет экспериментировать до такой степени, сохранив Granite Rapids в качестве процессоров только с «большими» ядрами, при этом предложив альтернативу в виде процессоров Sierra Forrest, использующих только «малые» ядра класса Atom. Клиенты сами смогут выбирать серверные процессоры, наиболее соответствующие типовым вычислительным задачам.

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intel lakefield granite rapids big.little sierra forrest
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