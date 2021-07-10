Кредиторы настаивают на банкротстве китайского холдинга Tsinghua Unigroup
Неблагоприятная финансовая обстановка сложилась в китайском холдинге Tsinghua Unigroup с прошлого года, а теперь Nikkei Asian Review упоминает о требовании одного из кредиторов начать процедуру банкротства этого крупнейшего полупроводникового конгломерата КНР, в состав которого входит и разработчик мобильных процессоров UNISOC.
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Поводом для банкротства кредиторы считают просрочку по платежам, которая тянется с ноября прошлого года. Инициатором процедуры выступает один из зарегистрированных в Гонконге банков с государственным участием. Долгие годы Tsinghua Unigroup накачивал китайскую полупроводниковую отрасль деньгами, взрастив YMTC – ведущего производителя твердотельной памяти в Китае, который пытается конкурировать с мировыми лидерами.
Под угрозу поставлены как минимум два проекта по строительству крупных предприятий, выпускающих память. Они уже давно сталкиваются с задержкой финансирования, а материнский холдинг рассматривает возможность продажи своей доли в капитале UNISOC для получения средств, необходимых для погашения долгов. Сейчас китайский гигант просрочил выплаты на общую сумму около $3,6 млрд. По мнению руководства, реструктуризация долгов не окажет негативного влияния на деятельность подразделений холдинга.
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