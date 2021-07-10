Intel сертифицировала контроллер Serial ATA для процессоров Alder Lake и Raptor Lake
Процессоры Raptor Lake-S, которые выйдут вслед за Alder Lake-S, должны сохранить конструктивное исполнение LGA 1700, а необходимость выпуска для них новых чипсетов Intel скорее обусловлена маркетинговыми причинами, чем техническими. Поддерживает эту точку зрения и обнаруженное японскими блогерами упоминание об общей сертификации контроллера Serial ATA для обоих семейств процессоров.
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Ожидается, что анонс процессоров Raptor Lake-S намечен на четвёртый квартал 2022 года, они принесут незначительные улучшения характеристик относительно Alder Lake-S и будут выпускаться по тому же 10-нм техпроцессу. В планах Intel это семейство прописалось в связи с неопределённостью сроков анонса 7-нм процессоров Meteor Lake-S, поскольку новое руководство компании взяло на себя обязательства выпускать новые процессоры каждый год.
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