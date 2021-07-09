Ко второй половине 2023 года Intel станет крупнейшим получателем 3-нм изделий TSMC
Свежая порция информации о намерениях Intel поручить TSMC выпуск 3-нм компонентов для своих мобильных и серверных процессоров исходила из азиатских источников, но развивалась и по другим направлениям.
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В частности, известный своими аналитическими изысканиями энтузиаст witeken сообщил, что ко второй половине 2023 года Intel станет крупнейшим заказчиком TSMC по количеству получаемых 3-нм компонентов – надо полагать, даже Apple окажется на втором месте. Правда, если говорить о количестве получаемых компонентов в целом, то разработчик iPhone сможет сохранить за собой статус крупнейшего клиента TSMC, но уже за счёт других техпроцессов. Сообщается, что Intel уже заключила с TSMC соглашение, по которому может претендовать на определённую часть производственных квот в 2023 году.
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