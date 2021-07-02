Intel претендует на немалую часть 3-нм заказов TSMC
Примерно через год TSMC должна освоить массовый выпуск 3-нм изделий. По данным Nikkei Asian Review, первыми клиентами, которые их получат, станут Apple и Intel. По крайней мере, первая намеревается использовать 3-нм процессоры собственной разработки в планшетах iPad очередного поколения, хотя новые iPhone, представляемые в следующем году, будут оснащаться 4-нм процессорами.
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Intel претендует на бόльшую часть заказов TSMC с использованием 3-нм технологии, но относительно Apple профильная продукция процессорного гиганта немного задержится, до конца 2022 года или начала 2023 года. Intel будет заказывать TSMC выпуск неких 3-нм компонентов для мобильных и серверных процессоров соответственно. Представители Intel сообщили японскому изданию, что компания действительно сотрудничает с TSMC относительно продуктов, которые появятся в 2023 году, но подробностями делиться отказались.
Этот же источник сообщает, что у AMD первые 5-нм мобильные процессоры появятся уже в 2022 году, поэтому серверными EPYC всё не ограничится. К началу 2023 года TSMC должна освоить выпуск серверных процессоров NVIDIA Grace с использованием 5-нм технологии, так что Intel расслабляться не придётся даже в отношении продукции, заказываемой на стороне.
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