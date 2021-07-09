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Foxconn не теряет надежды наладить в США сборку электромобилей

Второй вариант – это Мексика.
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Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Ещё на заре своей деятельности в статусе президента США Дональд Трамп (Donald Trump) под фанфары и овации принял участие в церемонии открытия строительной площадки в штате Висконсин, где Foxconn намеревалась возвести крупнейшее предприятие по производству ЖК-панелей. Время шло, прогресса на строительной площадке не наблюдалось, уже возведённые корпуса пустовали месяцами, и к апрелю текущего года тайваньская компания заявила о намерениях сократить объём инвестиций в этот проект до $10 млрд и пересмотреть профиль деятельности предприятия.

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Зарождение амбиций на рынке электромобилей пришлось кстати, и теперь Reuters сообщает о проведении переговоров с властями штата Висконсин о возможности организации на его территории сборки электромобилей.

анонсы и реклама
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Источник изображения: Reuters

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Клиентов у Foxconn на данном направлении уже предостаточно, Fisker рассчитывает к 2023 году получить первые серийные электромобили от тайваньского подрядчика, китайские Byton и Geely тоже имеют подобные планы. Stellantis NV сотрудничает с Foxconn в сфере получения мультимедийных систем для своих авто, но нельзя исключать, что со временем партнёры переключатся и на электромобили. К 2027 году Foxconn рассчитывает занять 10% рынка комплектующих для электромобилей.

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