Выручка TSMC во втором квартале увеличилась на 20%
Второй квартал едва закончился, но многие компании уже публикуют предварительную информацию о финансовых итогах деятельности за период. Издание Bloomberg сообщило, что выручка TSMC за второй квартал составила $13,3 млрд, в соответствии с ожиданиями аналитиков. Она выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
реклама
реклама
Непосредственно июньская выручка в годовом сравнении увеличилась на 23%. По мнению аналитиков Citi, возросшие цены на услуги должны в какой-то степени компенсировать рост капитальных затрат компании, а успехи в масштабировании EUV-литографии позволят увеличить отрыв от конкурентов в технологическом отношении. Напомним, что недавно TSMC взяла на себя обязательства за ближайшие три года потратить на расширение производственных мощностей $100 млрд.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила