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Выручка TSMC во втором квартале увеличилась на 20%

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Второй квартал едва закончился, но многие компании уже публикуют предварительную информацию о финансовых итогах деятельности за период. Издание Bloomberg сообщило, что выручка TSMC за второй квартал составила $13,3 млрд, в соответствии с ожиданиями аналитиков. Она выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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Непосредственно июньская выручка в годовом сравнении увеличилась на 23%. По мнению аналитиков Citi, возросшие цены на услуги должны в какой-то степени компенсировать рост капитальных затрат компании, а успехи в масштабировании EUV-литографии позволят увеличить отрыв от конкурентов в технологическом отношении. Напомним, что недавно TSMC взяла на себя обязательства за ближайшие три года потратить на расширение производственных мощностей $100 млрд.

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