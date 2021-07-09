Samsung начнёт активнее использовать испарительные камеры в смартфонах
Испарительные камеры давно стали обыденной частью систем охлаждения видеокарт и ноутбуков, но в смартфонах пока приживаются неохотно, хотя с каждым новым поколением мобильных устройств разговоры на эту тему возникают всё чаще. Как отмечает DigiTimes, Samsung Electronics и её китайские соперники намеревались начать активное внедрение испарительных камер в смартфонах ещё в 2020 году, но пандемия снизила ожидания по темпам распространения сетей 5G, в результате чего соответствующие планы были приостановлены.
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С наступлением 2021 года, как сообщают источники из числа производителей систем охлаждения, Samsung и соперники воодушевились перспективами распространения сетей 5G, а потому для охлаждения более горячих моделей смартфонов готовы использовать испарительные камеры. Правда, основная часть таких моделей выйдет уже в 2022 году. Выручка поставщиков испарительных камер от реализации продукции в сегменте смартфонов пока что не превышает 10% от совокупной, но эта пропорция будет увеличиваться.
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