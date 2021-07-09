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Доходность AMD будет расти уверенными темпами и в 2023 году

В этом убеждены аналитики Goldman Sachs.
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С момента вступления в должность генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) курс акций компании вырос в тридцать раз, но некоторые эксперты считают, что это не предел. Например, представители Goldman Sachs убеждены, что с текущих $89 акции AMD могут вырасти в цене до $111. Произойдёт это, по их мнению, благодаря способности компании увеличивать норму прибыли и выручку в последующие годы.

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Источник изображения: Getty Images

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По мнению авторов прогноза, к 2022 году AMD будет получать до $3,81 дохода в пересчёте на одну акцию, а к 2023 году эта сумма увеличится до $5,48. Это выше рыночного консенсуса на 41 и 64% соответственно, поэтому прогноз Goldman Sachs выглядит оптимистичнее ожиданий рынка.

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