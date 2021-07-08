SK innovation и LG Energy Solution уже располагают предприятиями в США или собираются их построить, как самостоятельно, так и в рамках совместных предприятий с Ford Motor. Как отмечает Reuters со ссылкой на информированные источники, Samsung SDI тоже ведёт переговоры с потенциальными клиентами на территории США, чтобы организовать локальное производство тяговых аккумуляторов для электромобилей.

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Источник изображения: Pulse News

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Американский рынок манит поставщиков компонентов не только своим потенциалом миграции на электротягу, но и изменениями в законодательстве, которые вынуждают местных производителей увеличивать долю локализованных комплектующих. Если их доля достигает 75%, то на территории США, Канады и Мексики подобные транспортные средства могут продаваться без взимания дополнительных пошлин. Ранее эта планка не превышала 62,5%.

Считается, что Samsung SDI наладит в США производство аккумуляторов для концерна Stellantis NV, вложив в профильное предприятие до $2,62 млрд. В три раза меньшей суммой корейский производитель отделается при организации производства батарей для компании Rivian. Не исключено, что некоторые из клиентов станут партнёрами Samsung SDI по производству аккумуляторов на территории США. У корейской компании уже есть профильные предприятия в Южной Корее, Китае и Венгрии. Аккумуляторы этой марки используют BMW, Ford, Volvo и Volkswagen. В США к ним могут присоединиться Rivian и Amazon – последняя активно развивает свой логистический парк.