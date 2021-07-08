Инвесторы разогнали капитализацию Apple до $2,4 трлн
Курс акций Apple растёт уже седьмой день подряд, приближаясь к максимальному уровню, достигнутому в январе этого года. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на комментарии аналитиков JPMorgan, эти ценные бумаги входят в фазу роста, поскольку в первом полугодии выступали хуже рынка, а теперь инвесторы испытывают определённый оптимизм в связи с предстоящим анонсом смартфонов нового поколения – который, к слову, до сих пор не подтверждён официально, но традиционно приходится на конец сентября.
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Капитализация Apple достигла $2,4 трлн, но планку в $2 трлн в текущем году преодолела и Microsoft, что лишь демонстрирует высокие темпы роста курса акций компаний технологического сектора. Акции Microsoft с начала года выросли в цене на 26%, Alphabet/Google достигла прироста в 44%, Facebook ограничилась 28%, а Amazon после прошлогоднего роста довольствовалась увеличением курса всего на 14%.
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