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Продажа акций Tesla не навредила отношениям с Panasonic

В этом убеждает глава японской корпорации.
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Корпорация Panasonic являлась держателем акций Tesla почти что с момента начала массового производства этих электромобилей, но теперь пришла пора воспользоваться данным активом для пополнения собственного капитала, и в отчёте за минувший фискальный год японская компания сообщила, что реализовала все имевшиеся у неё акции Tesla на сумму около $3,62 млрд.

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Вырученные средства пошли на реструктуризацию и оплату покупки разработчика Blue Yonder за $7,1 млрд, программное обеспечение которого Panasonic намеревается использовать в нескольких сферах. По информации Reuters, глава Panasonic Юки Кусуми (Yuki Kusumi) на профильной пресс-конференции заявил, что продажа акций Tesla не повлияла на партнёрские отношения компаний.

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Источник изображения: Reuters

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Panasonic при этом будет снижать степень зависимости от Tesla в сфере реализации аккумуляторов. На экспериментальной линии в Японии компания будет совершенствовать ячейки типоразмера 4680, которые будут применяться не только в электромобилях Tesla, но и другими клиентами Panasonic. В Норвегии будет построено предприятие Panasonic по выпуску тяговых батарей для электромобилей, производимых в Европе. В свою очередь, Tesla активно закупает аккумуляторы у CATL и LG Energy Solution, не ограничивая себя продукцией Panasonic.

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