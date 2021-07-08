Китайские контрактные производители чипов начали отдавать приоритет местным разработчикам
Когда ресурсов не хватает, борьба за них ужесточается, и участники рынка начинают проявлять здоровый эгоизм. По данным DigiTimes, китайские контрактные производители сосредоточились на обслуживании своих соотечественников, в результате чего сократились объёмы заказов со стороны тайваньских разработчиков компонентов, которые предпочитали выпускать продукцию на территории Китая.
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Помимо SMIC, подобные услуги в КНР оказывает Huahong Group. Если первая способна похвастать готовностью выпускать 14-нм продукцию, то вторая предлагает клиентам техпроцессы с нормами не тоньше 28 нм. Зрелые техпроцессы востребованы самыми разными клиентами. Китай сейчас является крупнейшим автомобильным рынком планеты, поэтому местным производителям нужны полупроводниковые компоненты, и локальные подрядчики наверняка увеличили долю заказов на данном направлении.
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