Когда ресурсов не хватает, борьба за них ужесточается, и участники рынка начинают проявлять здоровый эгоизм. По данным DigiTimes, китайские контрактные производители сосредоточились на обслуживании своих соотечественников, в результате чего сократились объёмы заказов со стороны тайваньских разработчиков компонентов, которые предпочитали выпускать продукцию на территории Китая.

реклама

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: TSMC

реклама

Помимо SMIC, подобные услуги в КНР оказывает Huahong Group. Если первая способна похвастать готовностью выпускать 14-нм продукцию, то вторая предлагает клиентам техпроцессы с нормами не тоньше 28 нм. Зрелые техпроцессы востребованы самыми разными клиентами. Китай сейчас является крупнейшим автомобильным рынком планеты, поэтому местным производителям нужны полупроводниковые компоненты, и локальные подрядчики наверняка увеличили долю заказов на данном направлении.