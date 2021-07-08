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AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6.0 ГГц занял второе место в Cinebench R20

Красивый результат для процессора с шестнадцатью ядрами.
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Немецкий энтузиаст CENS на этой неделе продемонстрировал хороший результат в Cinebench R20, разогнав процессор AMD Ryzen 9 5950X при помощи жидкого азота до 6.0 ГГц в материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех 16 ядер и 32 потоков, что особенно важно для теста Cinebench R20.

Источник изображения: HWBot, CENS

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Полученные 15 586 баллов позволили автору эксперимента оказаться на втором месте среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами, не говоря уже о модельном зачёте. Оверклокер благодарит своего южнокорейского соперника за дополнительную мотивацию к достижению поставленной цели.

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Теги

amd экстремальный разгон ryzen 9 5950x cinebench r20
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